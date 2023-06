Настанени в Магадан: 200 индийци полетяха към САЩ, но кацнаха спешно в Русия (ВИДЕО)

Всички пасажери бяха настанени в местно училище, където да изчакат втори самолет, за да ги откара към крайната им дестинация.

Кадри в социалните мрежи показват как индийците са разположили куфарите си в една от стаите в учебното заведение, сложили са си постелки на пода и са легнали да спят. Други пък се хранят на чиновете.

#Indians flew to #SanFrancisco, but ended up in #Magadan



A plane from #Delhi, flying to San Francisco, made an emergency landing in Magadan due to an engine malfunction.



The Boeing had 232 passengers and 11 crew members on board. They were all placed in a local school to wait… pic.twitter.com/GPjCj6YE8d