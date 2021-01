Новият китайски бомбардировач ще бъде копие на американския В-2 (ВИДЕО)

Китай отдавна работи над създаването на стелт-бомбардировача Н-20. Сега в интернет се появи първата официална визуализация, от която се вижда, че той е построен по типа „летящо крило”, пише американското онлайн издание The Drive в материала First Official Rendering Of China's H-20 Stealth Bomber Emerges In Glitzy Recruiting.

Патриотичното видео „Мечтата на младежите” е показано по CCTV – главния телевизионен канал в КНР. Затова не възникват въпроси по повод неговата достоверност. Това обаче, което беше показано, демонстрира явно сходство на Н-20 с бомбардировача B-2 Spirit от ВВС на САЩ. Не е известно обаче доколко това изображение отразява детайлите на фактическия дизайн. Видеото представлява смес от кадри с различни самолети, там дори са показани МиГ-15 от войната в Корея с почти 70-годишна давност. Ударението пада върху изтребителя от 5-то поколение J-20. Едва в края на видеото летецът влиза във футуристична зала, в която се вижда покрит с плат Н-20. Пилотът го открива и в отражението на шлема се показва предната част на самолета. Подробностите за стратегическия бомбардировач Н-20 са извънредно оскъдни. Известно е, че с неговата разработка се занимава от началото на 2000-те години Xi'an Aircraft Industrial Corporation, известна още като Xi'an Aircraft Company Limited (XAC), която пък е „дъщерна фирма” на Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Китай заплаши САЩ с последствия заради „намесата им“ Китай предупреди днес, че САЩ „ще платят скъпо“ заради своите действия, след като държавният секретар Майк Помпео обяви, че... Прочети повече Китай безусловно е изследвал конструкцията на В-2. Дори е извършил изпитване на негов модел в аеродинамична тръба, като твърдял, че това няма връзка с програмата Н-20. Предполага се, че Н-20 ще носи 10 тона боеприпаси и ще може да прелита без дозареждане до 8000 км. Превод: Ганчо КАМЕНАРСКИ Патриотичното видео „Мечтата на младежите” е показано по CCTV – главния телевизионен канал в КНР. Затова не възникват въпроси по повод неговата достоверност. Това обаче, което беше показано, демонстрира явно сходство на Н-20 с бомбардировачаНе е известно обаче доколко това изображение отразява детайлите на фактическия дизайн. Видеото представлява смес от кадри с различни самолети, там дори са показани МиГ-15 от войната в Корея с почти 70-годишна давност. Ударението пада върху изтребителя от 5-то поколение J-20. Едва в края на видеото летецът влиза във футуристична зала, в която се вижда покрит с плат Н-20. Пилотът го открива и в отражението на шлема се показва предната част на самолета.Подробностите за стратегическия бомбардировач Н-20 са извънредно оскъдни. Известно е, че с неговата разработка се занимава от началото на 2000-те години Xi'an Aircraft Industrial Corporation, известна още като Xi'an Aircraft Company Limited (XAC), която пък е „дъщерна фирма” на Aviation Industry Corporation of China (AVIC).Китай безусловно е изследвал конструкцията на В-2. Дори е извършил изпитване на негов модел в аеродинамична тръба, като твърдял, че това няма връзка с програмата Н-20. Предполага се, че Н-20 ще носи 10 тона боеприпаси и ще може да прелита без дозареждане до 8000 км.: Ганчо КАМЕНАРСКИ