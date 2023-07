От дълбините на океана: Мистериозен цилиндър се появи на плаж в Австралия (ВИДЕО)

Космическата агенция на страната предположи, че това може да е отломка от изстрелване на чуждестранна ракета.

Обектът, който е висок около два метра, а от върха му висят кабели, е забелязан наскоро близо до отдалечения залив Джуриен, крайбрежен район на два часа път с кола северно от столицата на щата Пърт.

A mysterious object that's washed up on a beach in Western Australia, is sparking wild speculation about what it could be.



The military has now been called in to help identify it. @eddy_meyer #9News



