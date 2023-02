Отиде си бившият военен лидер на Пакистан Первез Мушараф

Чрез военен преврат през 1999 г. като главнокомандващ на пакистанската армия Мушараф взема властта в Пакистан, но бе свален от народни протести, водени от съдебната система на страната.

#UPDATE Pakistan's former military ruler Pervez Musharraf has died in Dubai aged 79 after a long illness, the army said Sunday.