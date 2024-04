След семеен скандал: Жена се качи на електрически стълб и стисна жицата (ВИДЕО)

34-годишна жена направила опит за самоубийство в сряда, като се качи на електрически стълб и се хвана за жица с високо напрежение в Горакхпур.

For a change this time its not a Husband who climbed to an electric Pole but instead its the wife. In Gorakhpur, UP a Mother of three fall in love with a Man and asked her husband to allow her lover to stay in the same house. When the husband refused she climbed to an electric… pic.twitter.com/MJA7yfFAm2