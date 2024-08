След визитата на Путин: Азербайджан официално поиска членство в БРИКС

Азербайджан официално подаде заявление за присъединяване към икономическия блок БРИКС, доминиран от Русия и Китай.

Съобщението бе направено след срещата на високо равнище между президента на страната Илхам Алиев и руския диктатор Владимир Путин в Баку. Новината беше потвърдена чрез официална публикация в социалните мрежи на БРИКС.

JUST IN: 🇦🇿 Azerbaijan formally applies to join BRICS. pic.twitter.com/ztyIMwO0pi