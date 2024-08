Путин пристигна в Азербайджан (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин, който е издирван от Международния наказателен съд, пристигна на държавно посещение в Азербайджан, съобщава контролираната от руската държава агенция ТАСС.

Информацията потвържадва и белоруската опозиционна информационна агенция NEXTA, като от медията питат какво мисли президентът на Азербайджан Илхам Алиев за приемането на военнопрестъпник?

Putin flies to Baku, Azerbaijan for a two-day official visit



How does Aliyev feel about hosting a war criminal? pic.twitter.com/CleyW84Soq