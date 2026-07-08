След заканите на Тръмп: Мощни експлозии разтърсват Иран

По указание на главнокомандващия, силите на Централното командване на САЩ са започнали да извършват допълнителни удари срещу Иран, за да отслабят още повече способността им да заплашват свободата на корабоплаването в Ормузкия пролив. Това се казва в официално съобщение на американското централно командване CENTCOM. Съединените щати държат Иран отговорен за скорошната несправедлива агресия срещу търговския транспорт и цивилните екипажи, които свободно плават по жизненоважна международна водна артерия, се казва още в позицията на американските военни.

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Ирански агенции съшо потвърдиха новината. Според съобщения в местни медии, тази вечер са чути мощни експлозии в района на пристанищния град Бандар Абас и на град Сирик. Ударите идват само часове, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че мирното споразумение с Техеран, наречено Меморандум за разбирателство, е отменено. Тръмп заплаши Иран с тежки удари тази вечер.

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Висши американски длъжностни лица също обявиха пред Axios, че Вашингтон е започнал нови атаки. Според източниците на изданието, американските сили нанасят удари по ирански военни цели близо до Ормузкия пролив.

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