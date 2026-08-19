100 дни управление на Румен Радев - равносметка и бъдещето: Дисекция с Петър Витанов в Студио Actualno

В жегата на лятото на 2026 година и докато разберем, изтекоха 100 дни от управлението на "Прогресивна България" (ПБ), която спечели невиждано в най-новата ни история парламентарно мнозинство - 131 депутати. Психологическата граница на управлението е премината - каква е равносметката на свършеното от 52-рото Народно събрание и правителството на Румен Радев, както и какво предстои поговорихме надълго и нашироко в Студио Actualno е Петър Витанов, председателя на парламентарната група на "Прогресивна България". С него разговаряхме в широк спектър от теми – борба с корупцията, съдебна реформа, държавен бюджет, спорни и безспорни законодателни предложения и политиката на България навън през призмата на войната в Украйна.

В жегата на лятото на 2026 година, докато разберем, изтекоха 100 дни от управлението на "Прогресивна България", която спечели невиждано в най-новата ни история парламентарно мнозинство - 131 депутати. Психологическата граница на управлението е премината - каква е равносметката на свършеното от 52-рото Народно събрание и правителството на Румен Радев, както и какво предстои поговорихме надълго и нашироко в Студио Actualno е Петър Витанов, председателя на парламентарната група на "Прогресивна България". С него разговаряхме в широк спектър от теми – борба с корупцията, съдебна реформа, държавен бюджет, спорни и безспорни законодателни предложения и политиката на България навън през призмата на войната в Украйна.

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Борбата с корупцията

СНИМКА: БГНЕС

В светлината на излязлата преди по-малко от седмица управленска програма на правителството "Радев" и основният ѝ акцент – борба с корупцията и демонтиране на олигархията, един от основните обсъдени въпроси е дали Бойко Борисов и Делян Пеевски ще се сблъскат с българското правосъдие, предвид и воденото от Васил Божков дело в САЩ с иск за сваляне на санкциите по закона „Магнитски“. В рамките на това дело Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) обяви, че е открила, а ищецът (т.е. Божков) е признал, че е плащал пари на бившия премиер Бойко Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов в замяна на това Борисов и Горанов да фаворизират бизнеса на Божков.

Скептичен съм – така Петър Витанов отговори на въпроси дали българското правосъдие ще се поинтересува от откритията на OFAC, за да започне разследване и то да се превърне в съдебно дело – ОЩЕ:

За Петър Витанов обаче съдебната реформа е много повече – чуйте какво каза във ВИДЕОТО (в заглавната снимка)!

В разговора с лидера на парламентарната група на ПБ обсъдихме още приетия рекордно късно в българската история държавен бюджет за 2026 година, нелогични законови предложения специално в образованието, примери за добре свършена работа от новата власт като например плащанията от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

За финал – разговорът се съсредоточи и върху външната политика на България през призмата на войната в Украйна. Политика на много вектори и най-после смелост в защита на нашите интереси – това е мнението на Петър Витанов за стореното дотук от правителството „Радев“ и линията, която ще се поддържа. Лидерът на парламентарната група на ПБ даде и своето виждане как ще свърши в крайна сметка войната.

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