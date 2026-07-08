"Измет и болни хора": Тръмп скъса примирието с Иран

Американският президент Доналд Тръмп обяви меморандума за разбирателство с Иран за "невалиден" по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Попитан дали споразумението още е в сила, той отговори така: "Това е много интересен въпрос. За мен мисля, че е свършило. Не искам да се занимавам с тях". И добави: "Да се занимаваме с тях е загуба на време". Говорейки за иранското ръководство той заяви още: "Те са измет. Те са болни хора. Водени са от болни хора", цитира го Ройтерс.

"Мисля, че иранците са некомпетентни. Ако бяха, щяха да сключат сделка още преди 47 години", каза още Тръмп.

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Коментарът на американския президент дойде, след като Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви, че е ударил американски военни цели в Бахрейн и Кувейт в отмъщение за американските удари срещу Иран. Това е най-ясният знак досега, че сделката на Тръмп е почти мъртва, коментира и CNN.

"Що се отнася до мен, това е просто загуба на време да се занимаваме с тях", каза той.

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