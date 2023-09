Стотици загинали и ранени при пожар по време на сватба в Ирак (ВИДЕА)

Здравните власти в провинция Ниневия "са преброили 100 загинали и повече от 150 ранени при пожар в сватбена зала в Хамдания", съобщи официалната иракска пресслужба ИНА, като се позова на "предварителна равносметка", потвърдена пред АФП от говорител на здравното министерство на страната.

110 dead including the bride and groom in the fire incident at a wedding hall in Hamdaniyah,Iraq



550 injured



Video is from AVA Media#Iraq #Hamdaniyah pic.twitter.com/I4dSQbQi1s