Иран с условие за нови преговори със САЩ. Тръмп: "Да се предадат!" (ВИДЕО)

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви пред The Times of Israel, че военновъздушните сили ще извършат още "много сериозни" атаки в Техеран днес, 17 юни. Те щели да бъдат срещу "цели на режима и инфраструктура". Благодарение на израелската военновъздушна мощ страната е "на път да унищожи" поне 10 ядрени цели в иранската столица, посочи Кац. Това се случва на фона на операция "Изгряващият лъв", която навлезе в петия си ден и която цели Ислямската република да бъде спряна по пътя си да създаде ядрено оръжие.

Дори Израел да е нанесъл значителни щети на иранския ядрен обект в Натанз, където се намират множество центрофуги за обогатяване на уран, то силно укрепения обект за обогатяване на уран във Фордо засега е без значителни щети. То е построено толкова дълбоко под земята, че се смята, че само американски бомби за унищожаване на бункери могат да го повредят сериозно - затова Израел иска САЩ да се включат във войната.

Съоръжението във Фордо и неговата съдба е "въпрос, който със сигурност ще бъде разгледан", добави Кац.

Снимка: Getty Images

Високопоставен ирански служител по сигурността междувременно е казал пред Al Jazeera, че при тези обстоятелства Иран няма да се съгласи да спре да нанася ответни удари срещу Израел.

Той обаче добавя, че Техеран е готов да започне отново преговори със САЩ за ядрената програма - само ако се спазват и вземат предвид "червените линии".

Припомняме, че тези "червени линии" включват твърдата позиция на иранците, че няма да спрат обогатяването на уран и че няма да демонтират сегашните си центрофуги. Такива изявления бяха отправяни от Техеран по време на няколкото кръга от преговори с посрдничеството на Оман, които обаче пропаднаха заради израелските атаки.

Служителят е заявил още, че настоящата стратегия на Израел не е постигнала целите си. Всяка потенциална намеса на САЩ би довела до риск от въвличане на целия регион във война, допълва той.

"Нямам желание да преговарям с Иран. Не очаквам нищо по-малко от пълната му капитулация", заяви в задочен отговор американският президент Доналд Тръмп.

В същото време той намекна абсолютно противоположното на това, което каза - бил отворен за връщане на масата за преговори с Техеран. "Ако искат да разговарят, те знаят как да се свържат с мен. Трябваше да приемат сделката, която беше на масата - тя щеше да спаси много животи!", заяви републиканецът.

