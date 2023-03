Турция използва 3 март, за да ни благодари за помощта след земетресенията

"Поздравления за Националния празник на България. Винаги ще помним подкрепата и солидарността на правителството и хората от България след бедствието в Турция. Благодарим!", пише още турското външно министерство.

Припомняме, че четири часа след бедствието на 6 февруари екипи от България заминаха за Турция, за да помогнат на пострадалите. Вечерта страната ни изпрати още два екипа, включващи планински спасители. Доброволци от БЧК също заминаха да помагат на южната ни съседка. ОЩЕ: Радев: България първа реагира на бедствието, заминава втори екип за Турция

Congratulations on the National Day of #Bulgaria.



We will always remember the support and solidarity of the government&people of #Bulgaria after the #earthquake disaster. 🇹🇷🇧🇬



