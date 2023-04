Убиха един от най-висшите духовници в Иран, близък до върховния лидер

Убиецът на Солеймани е бил задържан, съобщи информационната агенция Fars, цитирана от The Jerusalem Post. Губернаторът на северната провинция Мазандаран, където е станало покушението, заяви, че аятолахът е бил убит от охранител в банката, пишат иранските държавни медии.

Първоначалните разследвания показват, че нападателят е стрелял безцелно и не е знаел, че Солеймани е там, въпреки че мотивът на задържания за убийството все още не е ясен, казва губернаторът.

In Iran, Ayatollah Abbas Ali Suleimani, a member of the Council of Experts, was killed in an armed attack.



The attacker was detained.



The Council of Experts is the state body in Iran that elects the highest leader of the country.