В знак на протест и защита на жените от талибаните: Професор скъса дипломите си (ВИДЕО)

Защо го стори? Защото режимът на талибаните отне правото на жените в Афганистан да учат.

Професорът беше категоричен: "Бях учител в Индия. Щом обаче майка ми и сестра ми не могат да учат, аз не приемам образованието си".

Талибаните: Образованието на жените е част от чужда култура

"I don't need them anymore because education has no place in my country."



