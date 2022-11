ВИДЕО: Израел срина цели в Газа след ракетни атаки на "Хамас"

"В отговор на израелския ракетен обстрел от Ивицата Газа изтребители атакуваха подземен военен обект на Хамас, който се използваше като комплекс за разработване и производство на ракети в Ивицата Газа", казва се в съобщението, цитирано от световните агенции.

Според военните ударът значително ще ограничи запасите на "Хамас" от преносими ракети.

ОЩЕ: Израел е разделен на две. Сблъсъкът е неизбежен

#Israel carried out strikes in the #Gaza Strip in response to rocket attacks by the #Hamas terrorist organization, reports Times of Israel. pic.twitter.com/k2AI0aaX3y