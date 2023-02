Въоръжени мародери безчинстват в районите на земетресенията в Турция и Сирия (ВИДЕО)

Това мнение изрази бившият председател на Комисията по външна политика и експерт по национална сигурност Димитър Гърдев. В ефира на NOVA NEWS той разказа, че в ситуации като трагедията в Турция човешката болка надскача нормалното поведение. От политическа гледна точка той обясни:

"За Ердоган ситуацията е много важна, тъй като на базата на това какво ще се случи, той ще увеличи или намали своята популярност преди изборите. Не изключвам и вътрешнополитическо напрежение", каза Гърдев. По думите му районите на разрушенията в Сирия са завладени от опозицията, а дори и опозицията е разделена, частта в Идлиб е близка до Турция, но другата част не е. По темата с войната в Украйна Гърдев припомни, че догодина има избори в Русия и в ЕП. Затова ще се гони победа на бойното поле.

ОЩЕ: КОЙ се мъчи да яхне даренията за пострадалите в Турция*

Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност и бивш зам.-министър на отбраната уточни, че санкциите към режима на Асад не се отнасят до хуманитарната помощ.

"Рискът е голям, защото района на разрушенията в Сирия е и арена на битки. Нормално е да има случаи на мародери и критики към правителството след разрушенията в Турция. Можем да очакваме различни кризи оттук нататък", предупреди той.

Междувременно в социалните мрежи вече се появиха кадри, за които се твърди, че показват как турските органи на реда се саморазправят с такива мародери.

The earthquake in Turkey has caused local residents to try to rob shops in the absence of local authorities and police. The police, who then arrest those residents, mercilessly punish them in medieval ways by beating them with a belt. pic.twitter.com/Sl8bhw2MTk