Взрив край външното министерство на Афганистан, има жертви (СНИМКИ)

"Приехме няколко пациенти", каза в понеделник Стефано Соца от НПО "Спешна помощ", цитиран от "Ал Джазира". В Twitter профила на организацията се казва, че сред ранените има поне едно дете.

Двама свидетели разказаха пред агенция "Ройтерс", че са чули звук от голяма експлозия близо до района, в който се намират няколко правителствени сгради и чуждестранни посолства.

In #Kabul, there was an explosion outside the building of the Ministry of Foreign Affairs of #Afghanistan.



Two people died and 12 others were wounded. pic.twitter.com/8Kn96Zga7L