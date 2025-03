Заради гробница: Полицейски час в Индия (ВИДЕО)

В индийския щат Махаращра наложиха полицейски час, заради напрежение около гробницата на моголския император от 17-ти век Аурангзеб, съобщава BBC. Причината за напрежението е недоволството на индуски групи, които поискаха премахването на гробницата, вследствие на което се стигна до насилие и хвърляне на камъни в района на Махал в град Нагпур и подпалването на превозни средства. Повече от 50 души са задържани, а 33 полицаи са ранени при инцидента, каза комисарят на полицията в Нагпур Равиндер Сингал пред агенция ANI. Ситуацията вече е овладяна, но от полицията призовават хората да пазят спокойствие.

Магазините и предприятията в централните райони на Нагпур остават затворени и сигурността в целия град е засилена. ОЩЕ: Индия въведе полицейски час в най-големите си градове заради Омикрон

Authorities clamped indefinite curfew down on parts of the Indian city of Nagpur as violent clashes erupted on March 17 after right wing Hindu nationalist group Vishwa Hindu Parishad protested demanding the demolition of a tomb dedicated to Mughal emperor Aurangzeb pic.twitter.com/y2aFWn51Ma