Защитник на мюсюлманите?: В Ливан се появиха билбордове с Путин, прегърнал Корана (СНИМКИ)

Източник: РИА Новости

Според руските медии акцията е вдъхновена от посещението на Владимир Путин в древната Джума джамия в Дербент на 28 юни. Тогава на Путин бе връчен Коранът, а той от своя страна каза, че оскверняването на свещената книга на мюсюлманите е престъпление в Руската федерация и че винаги ще бъде така.

ОЩЕ: Анкара: Европа трябва да сложи край на престъпленията, свързани с оскверняването на Корана

Организатор на акцията е руско-ливанското дружество "Росливан". Неговият ръководител Мохамед Насрутдин заяви, че руският държавен глава е демонстрирал на света как трябва да се отнася към религиите на фона на възмутителния инцидент с изгарянето на Корана в Швеция.

Billboards appeared in #Lebanon with an image of Putin holding the Koran and the inscription "guardian and protector of religions". pic.twitter.com/cNGpr46HLX