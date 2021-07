Атомният любимец на Epic Drama МАНХАТЪН се завръща с нов сезон

Първи сезон на трилъра в епоха e с маратонно повторение в четири поредни нощи след 23:30 часа от 31 юли, събота

Във времето на секретната мисия за създаване на първата атомна бомба в света в Лос Аламос, Ню Мексико, „Манхатън“ следва брилянтните, но пълни с недостатъци учени и техните семейства, които се опитват да съжителстват в свят, където тайните и лъжите проникват във всеки аспект от живота им.

Създаден и написан от Сам Шоу (Masters of Sex) и режисиран от носителя на Emmy Award® Томас Шлами (The West Wing), вторият сезон на приетия радушно и от публиката, и от критиката драматичен сериал в епохата на 1940-те дебютира в 22:45 часа на 5 август, четвъртък, ексклузивно за Централна и източна Европа по Epic Drama.

Видео за втори сезон на „Манхатън“ по Epic Drama

Във втория сезон на поредицата проследяваме заплетения живот на жителите на Лос Аламос, докато се надпреварват да създадат първата в историята атомна бомба. Затворени в най-тайния град в света, учените и техните семейства предават свободите си и компрометират здравия си разум, за да сложат край на една война и да започнат друга, докато шпионите и параноята заплашват да унищожат проекта отвътре.

Студената война дебне над атомния хоризонт...

Франк Уинтър (в ролята Джон Бенджамин Хики, Transformers, Flags of Our Fathers, The Good Wife)

Франк Уинтър (в ролята Джон Бенджамин Хики, Flags of Our Fathers, The Good Wife) и екипът му са наети да работят по проект, за който самите те не знаят нищо. Съпругата на Франк Уинтър, Лиза Уинтър (в ролята Оливия Уилямс от сериала Counterpart и филма The Father с Антъни Хопкинс) – самата тя изследовател – ботаник, отказала се от кариерата си, за да се пресели в пустинята със съпруга си, започва да открива обезпокоителни промени в околната среда.

Чарли Айзъкс – в ролята Ашли Зукерман (Designated Survivor, Succession) - е вундеркинд, наложен за пряк конкурент на Франк Уинтър, който става толкова умел в заблудите, колкото в математиката, докато съпругата му Аби Айзъкс – в ролята Рейчъл Броснахан (House of Cards, The Marvelous Mrs. Maisel) - се очертава като неочакван лидер сред „степфордските съпруги“ на учените в градчето...

Едно от новите попълнения във втори сезон: Актьорът Уилям Петерсен (всеизвестен с дългогодишната си роля в CSI: Crime Scene Investigation) като полковник Емет Дароу

В началото на втори сезон Чарли е принуден да поеме лидерската роля, докато Франк открива истинската причина, поради която е пленен. В хода на действието учените и военните са борят за контрол, а преследването на съветския шпионин става смъртоносно. Дали в края на сезона ще видим зората на новата ера с първия тест на атомното оръжие?

Звездният актьорски състав включва още:

Нев Кембъл (Scream, House of Cards) като Кити Опенхаймер

като Кити Опенхаймер Майкъл Чернюс ( The Big C, Orange Is The New Black ) като Луис “Фиц” Федовиц

) като Луис “Фиц” Федовиц Кристъфър Денъм ( Argo, Shutter Island ) като Джим Мийкс

) като Джим Мийкс Грифин Дюн (This is Us, The L Word) като Уудроу Лоренцен

като Уудроу Лоренцен Катя Хербърс ( De Storm ) като Хелън Принс

) като Хелън Принс Хари Лойд (Game of Thrones) като Пол Кросли

Новодошли в сезон 2 са Мейми Гъмър (True Detective, The Collection – излъчван по Epic Drama, известна и с това, че е дъщеря на Мерил Стрийп) като Нора и Уилям Петерсен (всеизвестен с дългогодишната си роля в CSI: Crime Scene Investigation) като полковник Емет Дароу. Можем да се надяваме и на нови епизодични появи на любимия Питър Стормаре (Constantine, American Gods) като Лазар.

Новодошлd в сезон 2 - Мейми Гъмър (True Detective, The Collection – излъчван по Epic Drama, известна и с това, че е дъщеря на Мерил Стрийп) като Нора

Арт отделът на "Манхатън" спечели престижната награда "Еми" през 2015 г. за изключителен дизайн на продукцията. Някои от арт директорите в екипа са признати за работата си по други заглавия като "Рубикон", "Човешка мишена" и "Винил".

„Манхатън“ се завръща по Epic Drama на 5 август и ще се излъчва всеки четвъртък от 22:45 часа. Маратонно излъчване на 13-те епизода от първи сезон можете да проследите в четири поредни нощи след 23:30 от 31 юли, събота.

