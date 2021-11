Диви коне по Viasat Nature от 6-ти ноември

В долината Немая - недокосната пустош на западното крайбрежие на Канада - препуска неуловимо и величествено стадо диви коне, които живеят тук от векове, но неотдавнашният ръст на популацията им ги изправя един срещу друг в ожесточена борба за оцеляване.

„Диви коне“ – нов вълнуващ документален сериал по Viasat Nature дебютира в събота, 6 ноември, в 18:10 часа и проследява екип от местни жители, някогашни американски заселници и опитни дресьори на коне, обединени от мисията да спасят величественото стадо диви коне.

Видео „Диви коне“ по Viasat Nature

Заедно с елитен екип каубои индианското племе Хани Гуитин приема предизвикателството да възстанови популацията до устойчиво ниво, изпълнявайки амбициозен план за улавяне и дресировка на някои от най-подходящите кандидати от Немая, които да бъдат изпратени в чужбина или да работят директно в долината.

Да бъдат проследени тези благородни създания, обаче, не е лесна задача. Те са сред най-интелигентните, най-силните и най-рядкосрещаните коне на света. Всеки ден е приключение; Диво пътуване, което изисква безгранична смелост, железни нерви и любов към бягането.

Поредицата в 10 части започва с опасно начало в първи епизод, когато внезапен студ сковава долината, като принуждава екипа да прави приспособления в последния момент. Младият каубой Ларес прави скъпо-струваща грешка, а Хауърд успява да улови един от легендарните коне в Долината. Рой съставя уникален план, за да приложи жизненоважна пеницилинова инжекция на див кон, който тежи над 250 кг.

Каубоите от Хани Гуитин участват в смъртоносна надпревара в годишното състезание на Уилямс Лейк. А епизодът завършва със спиращо дъха преследване надолу по планинския склон, за да бъде излъчен най-добрият от най-добрите!

Запознайте се с част от екипа:

Вожд Джими Лулуа, млад и харизматичен, той е избран за вожд на Xeni Gwet’in First Nation – една от шестта групи, които съставляват националното правителство на Tsilhquot’in. Той е силен лидер, отдаден на опазването и възраждането на традиците на Хани Гуитин.

Хауърд Лулуа е по-големият брат на Джими. Тих и устойчив, той упорства дълго, след като другите вече са се отказали. Хауърд е и планински ездач – традиция на Хани Гуитин, издържала изпитанията на времето. Бил някога шампион, той е готов за завръщане.

Аманда Лулуа, тя се запознава с Хауърд на родео преди 12 години 12 years ago and they’ve been inseparable ever since. She’s a competitive racer and loves being able to chase side by side with her husband.

Майкъл Ларес, новак, той знае, че има много да учи, но страстно иска да прохождащото му ранчо да успее. Цялото му семейство – съпругата му Никол и двамата им тинейджъри Лара и Дилън са се научили да се адаптират към живота в одалечената пустош, сред красивата природата.

Запознайте се още с ветерана Рой Мълвахил, легенда на долината Немая, Еймъри Филипс – бивш шампион по родео с бикове и диви коне, и „говорещият с коне“ Майк „Хоук“ Хокридж.

„Диви коне“ – дебютира по Viasat Nature в събота, 6 ноември, и ще се излъчва премиерно всяка събота в 18:10 часа, с повторение в неделя след 09:30 часа и четвъртък в 20:00 часа.

*Xeni Gwet’in First Nations Government е една от шестте общности, които формират Tŝilhqot'in Nation, разположена в традиционната територия Tŝilhqot'in на около 200 км на запад от Уилямс Лейк. Общността Xeni Gwet’in е съставено от около 400 потомци на прадеди, които са били тук от незапомнени времена. Хората от Xeni Gwet’in винаги са управлявали, адаптирали, ползвали и поддържали земята си и уникалната си система на управление.

Viasat Nature оставя природата да разкаже собствената си вдъхновяваща приказка – красива и удивително жестока. С убедителни истории от хора, които са свидетели на събитията, отблизо, лично и с много емоция. За пълната програма следете www.viasatnature.bg.

