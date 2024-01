Работилница за кукли - Epic Drama срещу мрака във викториански Лондон

8 януари е премиерната дата по Epic Drama на „Работилница за кукли“. Сериалът е базиран върху едноименния роман-бестселър от британската писателка Елизабет Макнийл. Историята е заплетена около близначките Роуз и Айрис. Айрис иска да стане художник, но много скоро се оказва хваната в капана на опасна мрежа от мания и предателство.

Лондон през 1851-а. В бермудския триъгълник от рисковани взаимоотношения са: Айрис, която рисува кукли, за да изкарва прехраната си, заедно със своята сестра-близначка, но мечтае да стане художник. Нощно време рисува тайно, за да усъвършенства занаята си; Сайлъс - таксидермист, който има магазин, претъпкан с неговите творения. Той се надява един ден да открие екземпляр, който да го изстреля към славата; Луис - художник и член на братството на прерафаелитите, който търси следващата си муза.

В град, тръпнещ в очакване на Голямото изложение, техните три свята се сблъскват, а на Айрис се предлага възможност да се освободи и да започне нов живот. За да постигне това, тя трябва да изостави сестра си, да жертва репутацията си и да се хвърли в неизвестността. Докато светът ѝ се разширява, тя предизвиква патриархалните си вярвания, изследва сексуалността си и започва да преживява неща, за които винаги е мечтала. Но заедно с новооткритата ѝ независимост, надвисва тъмнина.

Напрегнатата драма с остър модерен поглед, „Работилница за кукли“ е изпепеляваща история за любов, изкуство и свобода, както и за това какво се случва, когато една жена дръзне да вземе това, което иска в свят, който по-скоро би я убил, отколкото да ѝ позволи да го има.

Начело на актьорския състав е Есме Крийд-Майлс (Hanna) като Айрис, Еана Хардуик (Normal People) като Сайлъс, Мирън Мак (The Witcher: Blood Origin) в образа на Роуз и Джордж Уебстър (Wedding Season) като Луис.

Към каста се присъединяват също Пипа Хейууд (Supernova), дебютантът Рийс Кенуайн-Мпудзи, Фреди Картър (Shadow and Bone), Сърша Моника Джексън (Derry Girls), Лори Кинастън (The Sandman), Джим Сизър (The Witcher), Акшай Канна (Chloe), Айша Кала (The Undeclared War) и Нел Хъдзън (Outlander).

Към авторката на бестселъра Елизабет Макнийл се присъединява Чарли Майлс като сценарист и изпълнителен продуцент на сериала. Саша Полак (Hanna, Dirty Girl) режисира четири епизода, a Кейти Брейди (Wildfire) режисира четвърти и пети епизод. Продуцент на сериала е Сюзън Макаули (Magpie Murders, Maigret), а пък Джули Харкин (I May Destroy You, Becoming Elizabeth) е кастинг директор.

Премиерата на „Работилница за кукли“ е по Epic Drama в понеделник, 8 януари, от 22:00 часа.

Epic Drama е ТВ канал от семейството на Viasat History, посветен на най-добрите драматични сериали в епоха от последните години.