Първата хиперзвукова ракетна батарея Dark Eagle на американската армия е напълно въоръжена и „готова за употреба“, заяви генерал-лейтенант Франк Лозано. Новината идва близо три години след първоначално обявената цел за 2023 г. Той не каза кога или къде е достигнат този етап. „Напълно е въоръжен. Готов е за употреба“, каза Лозано, изпълнителен директор по програмните придобивания на армията за пожари, пред Breaking Defense в интервю на 19 ноември.

Още: Армията на САЩ тренира как да погребе за 24 часа 2400 загинали във война

„Това е глобално разполагаем и приложим военен капацитет. Тези войници и тези подразделения разполагат с всичко необходимо, за да го използват, да се бият и да спечелят“, добави той.

Какво е Dark Eagle?

Dark Eagle, в превод „Тъмният орел“, официално наричан „Хиперзвуково оръжие с голям обсег“ (LRHW), е първото американско хиперзвуково оръжие, изстрелвано от земята. То дава старт на планиращо тяло, което може да се движи с над 3800 мили в час към цели на разстояние до 1725 мили (2776 км), съобщава Breaking Defense.

Батареята разполага с четири монтирани на ремаркета пускови установки с по две ракети всяка, плюс оперативен център и помощно превозно средство. Армията го разработи успоредно с програмата за конвенционален бърз удар на флота.

Още: Обстрелвал ли е Иран американски изтребител F-16?

Breaking Defense съобщи, че 5-ти батальон, 3-ти полк на полевата артилерия, 1-ва многообластна оперативна група, намираща се в съвместната база Луис-Маккорд, Вашингтон, е трябвало да бъде първото подразделение, опериращо с новото оръжие. Лозано не потвърди местоположението.

Почти три години закъснение

Първоначално армията планираше да разположи първата батарея през 2023 г., но проблеми с тестовете, включително механичен проблем с пусковата установка, отложиха датата. След това тя не успя да постигне целта от септември 2025 г.

Съвсем наскоро – през октомври, програмният офис на армията заяви пред Bloomberg, че „продължава дейностите по внедряване“ и има още работа по обучение и подготовка, която трябва да се завърши, „преди да обяви системата за напълно въведена в експлоатация“. На въпроса дали този доклад е неточен, Лозано каза, че „не иска да стигне дотам, че да твърди това“, добавяйки, че „нещата могат да се случат много бързо“.

Още: Хиперзвукови ракети: новите оръжия на Северна и Южна Корея

В доклад на Службата за отчетност на правителството от юли се казва, че армията и флотът са спрели производството, за да отстранят проблеми, открити при тестовете, и че изпълнителят Lockheed Martin „продължава да изпитва проблеми в своето съоръжение“.

Разгръщане и следващи батерии

Dark Eagle се разположи извън континенталната част на САЩ за първи път през 2025 г., когато армията изпрати пускови установки до Северната територия на Австралия за учение „Талисман Сейбър“. Армията не съобщи за изстрелване на ракета там.

Още: При война в Арктика американците ще бъдат победени от... собствените си ботуши: Знаков пример от учение в Норвегия

През април Централното командване на САЩ поиска да изпрати батареята в Близкия изток за евентуално използване срещу ирански балистични ракетни установки, съобщи Bloomberg. Според доклада, всяка ракета струва около 15 милиона долара. Лозано каза, че втората и третата батареи би трябвало да достигнат пълен капацитет по-бързо от първата, но не даде конкретна дата за това.

Защо е важно?

Русия и Китай вече са разположили хиперзвукови оръжия, докато САЩ от години се борят да разположат свои собствени. Разгръщаща се батарея би дала на армията опция за удар на голям обсег, предназначена да заобиколи настоящите противоракетни отбранителни системи. Армията не е обявила официално важния момент, нито е посочила дата или място, оставяйки интервюто на Лозано единственото публично потвърждение.

Още: Украинската DELTA надминава всичко, с което разполага САЩ: Бивш шеф от Пентагона