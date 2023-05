МВнР: България осъжда насилието над КФОР

Поводът за позицията е, че вследствие на протестните демонстрации и ескалацията на социалното напрежение около 25 войници, участващи в ръководената от НАТО мироопазваща мисия КФОР в Косово, са били ранени при сблъсъците със сръбски протестиращи. Демонстрантите настояват за отстраняването на наскоро избраните кметове от етнически албанци. ОЩЕ: Около 25 миротворци от КФОР са ранени при сблъсъци в Северно Косово

От българското външно министерство напомнят, че подкрепата за КФОР като безпристрастен доставчик на сигурност е съгласно мандата на ООН.

"Ние призоваваме всички страни да намалят напрежението. Прилагането на споразуменията, подпомогнати от ЕС, остава единственият път напред", се посочва в позицията на министерството. ОЩЕ: НАТО изпраща допълнителни сили в Косово

