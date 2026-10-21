В знак на солидарност: Преподавателите в Албания спряха лекциите

Председателят на Синдиката на работещите във висшето образование Александър Ковачи съобщи, че синдикатът е решил да бойкотира учебния процес във всички университети в страната в знак на солидарност с протестиращите в Албания и в защита на правото на мирен протест, предаде Албанското радио и телевизия. Бойкотът започва днес и е за неопределен срок.

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Решението за бойкотиране на учебните занятия идва като реакция на създалата се ситуация и твърденията за насилие срещу ученици и протестиращи. Преподаватели се събраха и днес пред Политехническия университет в Тирана и изразиха подкрепа за студентите и учениците, които продължават да протестират вече девети ден.

Ковачи аргументира решението на университетските преподаватели за бойкот на учебните занятия в албанските университети, като подчерта, че преподавателите подкрепят исканията на студентите и учениците за подобряване на качеството на образованието, достойно здравеопазване, гарантиране на безопасността на живота и имуществото, както и за повишаване на отчетността от страна на правителството. Според него университетските преподаватели не могат да продължат учебния процес, сякаш нищо не се е случило, а същевременно техните студенти, които са част от протестите, според появили се твърдения са се сблъскали с насилие.

"Преподавателите споделят същите мнения като студентите за политическите и икономическите процеси, за липсата на отчетност и на меритокрация", каза председателят на Синдиката на работещите във висшето образование.

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Протестиращите студенти и ученици, които настояват за по-ниски учебни такси в университетите и за по-голямо държавно финансиране на образованието, както и за борба с корупцията в образователната система, се присъединиха към по-широкото антиправителствено движение, което настоява за оставката на премиера Еди Рама.

В продължение на дни демонстранти хвърлят камъни, самоделни запалителни бомби и пиротехнически средства срещу полицията, която от своя страна използва срещу тях палки, водни оръдия и сълзотворен газ по време на сблъсъците в центъра на града.

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Преди протестите от последната седмица Албания беше обхваната от многомесечни демонстрации, станали известни като „Фламинго революция“, насочени срещу плановете за изграждане на луксозен курорт на южното албанско крайбрежие от инвестиционна компания, учредена от Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

Рама обвини Русия, Иран, крайнолявото движение „Антифа“, политически и религиозни екстремисти, както и лидера на опозиционната Демократическа партия Сали Бериша, като част от сложна мрежа за влияние, която подстрекава протестите в страната с цел предизвикване на насилие и разпространяване на дезинформация.