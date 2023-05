С кош в последните секунди: Отличен Везенков и Олимпиакос сразиха Фенербахче (ВИДЕО)

ОЩЕ: В САЩ: Александър Везенков на 90% преминава в НБА

В Истанбул Спортист номер 1 на България за 2022 година отново бе сред най-добрите на паркета за своя тим. Заедно с Костас Слукас бе в основата на победата на гръцкия отбор. Националът реализира 17 точки, 4 борби и 1 открадната топка за 26 минути на терена, а Слукас завърши с 25 точки, 4 борби и 6 асистенции. Гардът вкара и решителна тройка в последната секунда от трудна позиция.

Двата състава направиха много интересен и пълен с обрати сблъсък. Фенербахче поведе с 11 точки при 26:15 в началото на втората четвърт, но гостите обърнаха до 38:33 в своя полза малко преди почивката и водеха с 38:35 след 20 минути игра. Домакините си върнаха водачеството в третата част, в която баскетболистите на Олимпиакос вкараха само 7 точки и изоставаха с 45:51 преди финалните 10 минути.

Фенербахче дръпна с 9 точки при 60:51 седем минути преди края, но гостите осъществиха силна серия от 13 безответни точки. След два поредни коша и общо 5 точки на Везенков, Олимпиакос поведе с 64:60 при оставащи малко повече от 3 минути. Пак българският национал имаше ключови изяви минута преди края, изравнявайки с тройка за 69:69. Марко Гудурич се възползва от грешка на Томас Уолкъп и отбеляза за 71:69 за турския състав, но Костас Слукас вкара победния кош за финалното 72:71.

