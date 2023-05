В САЩ: Александър Везенков на 90% преминава в НБА

Понастоящем Александър Везенков се подвизава в гръцкия Олимпиакос, като впечатлява с изявите си почти във всеки мач. Българинът, който бе избран за Спортист номер 1 през 2022 година, печели награди за най-полезен играч (MVP) в почти всеки мач на Олимпиакос и се очаква да бъде избран за MVP на турнира в Евролигата.

"Сакраменто трябва да вземе много важно решение по въпроса с Харисън Барнс. Подобна е и ситуацията при Трей Лайлс и Саша Везенков, за когото се очаква да се присъедини към отбора още това лято. На 90% е сигурно, че той ще акостира при "кралете", съобщи Кънингам.

Страхотните изяви на Везенков на гръцката и европейската сцена очароват и отборите отвъд Океана, и в частност Сакраменто, който държи правата на българина. Наскоро Везенков заяви, че не иска да преминава в НБА, само за да каже, че го е постигнал. Той иска да е сигурен, че ще получи шанс да играе в Лигата на извънземните.

Настоящият носител на наградата MVP в Евролигата също призна превъзходството на Везенков през този сезон.

FOX40's Sean Cunningham told us Euroleague star Sasha Vezenkov is "90% in for coming to Sacramento" and joining the Kings. https://t.co/AtHlF704oy