Масов бой: Крошета и хватки прекратиха баскетболен мач в Евролигата (ВИДЕО)

Двата тима се срещнаха от 1/4-финалите на Евролигата, като Партизан превъзхождаше съперника си. "Гробарите" водеха в резултата с 95:80 около 100 секунди преди края на мача, когато едно нарушение отприщи страстите и доведе до грозни сцени.

Серхио Люл от състава на Реал провокира Кевин Пънтър, който не сдържа нервите си, обърна се и се нахвърли върху своя опонент. Само за части от секундата на игрището настана хаос, в който играчите се бутаха един друг, имаше дори размяна на крошета и хватки от борбата.

One of Partizan’s players left the arena on crutches after the fight with Real Madrid players. pic.twitter.com/UayBK3tHV0