Датски зоопарк търси домашни животни за храна на хищниците (+18 ВИДЕО)

Зоопаркът в датския град Олборг в северната част на страната предлага на собствениците на домашни животни - морски свинчета, зайчета, кокошки и дори малки кончета да ги дарят за храна на хищниците. За котки и кучета не е ставало въпрос, но за даването на коне дори е предвидено данъчно облекчение.

Текстът съдържа моменти, които може да разстроят хора с чувствителна психика!

"Ако имате здраво животно, което по някаква причина трябва да се даде може да го пожертвате за нас. Животното ще бъде хуманно приспано от нашите сътрудници, а след това - използвано като храна", обяснява ръководството на зоопарка в социалните мрежи. Подобна практика позволява да се имитира естествения рацион на хищниците, което е полезно за тяхното здраве и инстинкти. Сред хищниците в зоопарка има представители на европейски рис, азиатски лъв и суматрански тигър.

The Aalborg Zoo in Denmark has sparked controversy after asking people to donate small pets as food for its captive predators to help “imitate the natural food chain of the animals.”



