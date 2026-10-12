Александър Тунчев: "Недопустимо е, сами сме си виновни"

След дългата пауза за срещи на националните отбори стана време да се завънре клубния футбол и по-специално Първа лига. Но феновете на Арда Кърджали едва ли са много щастливи от този факт. В първия си мач след паузата възпитаниците на Александър Тунчев гостуваха на Лудогорец. Разградчани бяха във вихъра си и отнесоха "небесносините" с 5:0. А кърджалийци останаха с човек по-малко още в 30-ата минута. След загубата Тунчев сподели

Александър Тунчев: "Недопустимо е"

Ето какво каза Александър Тунчев след загубата: "Червеният картон повлия. Недопустимо е футболист да постъпва по този начин. Започнахме мача добре. Лесно допуснахме първия гол. Ясно ни е, че с млади футболисти отзад ще допускаме грешки. Мога да кажа, че имаха късмет при някои от головете с рикошетите, но сами сме си виновни. Идеята след червения картон беше да бъдем групирани и компактни и да действаме на контраатаки, но за съжаление не успяхме. Не е приятно да допуснеш пет гола. В последните мачове допускаме доста и трябва да променим това нещо.

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"Надявам се да си върнем самочувствието"

Трябва да подобрим синхрона във фаза защита и цялостно на целия отбор. Имаме млади момчета в центъра на защитата. Хубавото е, че идва мач за Купата, към който със сигурност ще подходим доста сериозно. Надявам се да си върнем самочувствието. Имам достатъчно футболисти към момента. Надявам се през другата седмица и Доминик Янков, и Акинтола да започнат тренировки и да са на линия за мача с Левски".

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