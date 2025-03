ЦСКА готви трансферен удар: Томаш настоява за доскорошен любимец на Сектор „Б“

Ръководството на ЦСКА може да реализира сериозен удар на трансферния пазар през лятото. „Червените“ ще опитат да привлекат един от доскорошните любимци на феновете на Левски – Филип Кръстев. Това разкриха колегите от „Тема спорт“. Според информациите треньорът на „армейците“ Александър Томаш е впечатлен от качествата на 23-годишния полузащитник и вижда в него отличен заместник на Марселино Кареасо, чийто договор с клуба изтича и за момента няма изгледи, че ще бъде подновен.

Филип Кръстев е собственост на белгийския Ломел. Българският национал обаче играе под наем в елитния нидерландски Цволе. Договорът за преотстъпване на футболиста изтича през лятото и именно от това искат да се възползват в ЦСКА. Според информациите юношата на Славия може да пристигне в състава на Александър Томаш като част от бъдещето сътрудничество между „червените“ и компанията „Сити Груп“, която е собственик на редица клубове, между които и Ломел.

𝗘𝗿𝗲𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗲 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗵 🏆

↳ Filip Krastev 🇧🇬 PEC Zwolle 🔵



𝟯 goals & 𝟭 assist ⚽⚽⚽🅰️

𝟮𝟮 ball recoveries 🏃‍♂️ 📈

KPN Man of the Match vs PSV 👑



🇬🇧 Read more 👇https://t.co/DINcjT9Vq3#POTM #Eredivisie pic.twitter.com/xY4xrrdkw8