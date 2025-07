"Това е отвратително": Тръмп коментира руските удари, готов е със санкциите за Москва (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп изрази гнева си относно последните руски обстрели на Русия срещу мирни жители. Припомняме, че в нощта срещу четвъртък на сериозен обстрел бе подложена столицата Киев, като най-малко 12 души, сред които и дете загинаха, а десетки бяпа ренени. „Мисля, че е отвратително това, което правят. Мисля, че е отвратително“, каза Тръмп.

Trump: What Russia is doing is disgusting. It is very sad. pic.twitter.com/3RIC7bsawZ

Той потвърди, че планира да наложи нови санкции на Русия – с които преди това заплаши, ако Москва не се съгласи на мирно споразумение до следващата седмица, той също така омаловажи ефекта, който те биха могли да окажат върху хода на войната или върху начина на мислене на Путин.

Trump has announced that the US will impose sanctions on Russia after a 10-day deadline expires. “What Russia is doing is disgusting. It’s very sad. We’re going to impose sanctions. I don’t know if sanctions will bother him,” Trump stated.



