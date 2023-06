ЦСКА привлича гамбийски защитник за заместник на Де Нойер

Според информациите ръководството на „армейците“ вече е постигнало договорка за трансфера на футболиста с колегите си от Гамбия. Очаква се в следващите дни ЦСКА официално да представи Санянг като ново попълнение на тима.

🇬🇲 Sainey Sanyang is set to join a Bulgarian top-tier club from Hawks FC. The deal is all done, signed, and sealed.



It is a matter of an official announcement to come soon.



The Gambia U20 left-back has left the shores of the Gambia already to join his new club.



📸 alamy pic.twitter.com/K7wAZMr8dx