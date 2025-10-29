Христо Янев: Пътят до върха ще е труден и бавен, имаме много работа за вършене!

Треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира победата на неговия тим над Севлиево в мач от 1/16-финалите на турнира за Купата на България. Младият специалист сподели, че най-важното е, че „армейците“ продължават напред в надпреварата. Наставникът на „червените“ бе категоричен, че е дал игрово време на играчи, които по-рядко попадат сред избраниците му, за да им покаже, че всеки един футболист в тима е важен и когато получи шанс, трябва да се възползва от него.

Янев също така коментира и представянето на ЦСКА в Първа лига. Той заяви, че мястото на „червените“ в подреждането е незадоволително и допълни, че пътят до върха ще бъде труден и бавен. Въпреки това той не губи надежда, че „армейците“ отново ще се завърнат там, където им е мястото.

Христо Янев има мисия в ЦСКА

„Най-важното е, че победихме и продължаваме напред. Нямах очаквания, че мачът ще е лесен. Напротив. Наблюдавахме Севлиево и знаехме, че ще ни затруднят максимално. Не се възползвахме от ситуациите, които имахме и дадохме възможност на домакините да си помислят, че могат да стигнат до друг резултат. Радващо е, че имахме два гола в този мач, които ни донесоха победата“.

„Искаме да получат еднакво време с всички останали. Въпросът е как се възползват от шанса. Видяхме днес футболисти, които се възползваха по най-добрия начин и такива, които бяха по-колебливи. Но това е нещо, върху което трябва да работим. Да накарам всички да разберат, че всеки един от отбора е важен и има място на терена. Но когато се появи, да го защитава. Не трябва да правим генерални заключения от този мач. Това е турнир, в който всеки получава своя шанс“.

„Мястото ни в класирането е незадоволително“

„В моята кариера съм виждал отбори от по-долните нива да стигат до крайна фаза в турнира. Това е възможност всеки един да блесне, да покаже своите качества. Не трябва да подценяваме труда на домакините. Всеки един трябва да разбере, че ако искаме да вървим напред, трябва да подхождаме във всеки един мач сериозно. Би трябвало ЦСКА да разполага с дълбочина. Това е отбор, който селектира своите футболисти и иска да има вариативност. Надявам се за мача в неделя да бъдем възстановени и готови, да сме си взели поуките от днешния мач, да направим най-доброто и да се поздравим с победа“.

„За всички, които обичат ЦСКА е ясно, че мястото ни в класирането е незадоволително. Не съм доволен от това, че пътят до върха ще бъде труден и бавен. Имаме много работа да вършим. Никой от нас не си мисли, че е направил нещо кой знае какво. Напротив. Имаме нужда от късмет, подкрепа, постоянство и мачове, в които да играем добър футбол. Трябва да показваме уважение към всеки един противник и да не подценяваме никой. Трябва да показваме нашите качества, гарнирани със страст и много желание“, заяви Христо Янев.

