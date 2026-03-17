Нетаняху призна: Режимът в Иран няма да падне бързо (ВИДЕО)

17 март 2026, 18:16 часа 440 прочитания 0 коментара
"Подкопаваме режима на аятолах с надеждата да дадем възможност на хората да го свалят. Това няма да се случи веднага и няма да е лесно. Но ако останем упорити, ще им дадем шанс да вземат съдбата си в свои ръце". Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, който е издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Ивицата Газа.

Като пример, че все пак войната с Иран върви успешно за Израел и САЩ, Нетаняху посочи успешния израелски въздушен удар, с който според Тел Авив е елиминиран Али Лариджани.

Какво каза Нетаняху за Лариджани: Де факто той беше втората най-влиятелна фигура в държавата при аятолах Али Хаменей и дори беше смятан за потенциален наследник. В Израел Лариджани е описван като архитект на иранската ядрена програма и "де факто лидер" на страната. След смъртта на Хаменей Лариджани разшири влиянието си и ефективно управляваше властовата структура, включително координирайки военната и външната политика. Преди войната, той ръководеше бруталното потушаване на протестите, по време на които иранските сили за сигурност убиха хиляди цивилни. Много задържани по-късно бяха екзекутирани или измъчвани до смърт в затворите.

Израелският външен министър Израел Кац заяви, че САЩ са предложили 10 милиона долара за Лариджани, докато Израел го е елиминирал "безплатно".

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Нетаняху война Иран Али Лариджани
