ЦСКА потрепери срещу Севлиево, но се класира на 1/8-финалите за Купата на България

29 октомври 2025, 15:21 часа 338 прочитания 0 коментара

ЦСКА се класира за 1/8-финалите на турнира за Купата на България, след като победи Севлиево като гост. „Червените“ се наложиха над втородивизионния тим с 2:1. Попаденията за състава на Христо Янев реализираха Сейни Санянг и Мохамед Брахими. Около 25 минути преди края на редовното време Севлиево върна един гол и изправи на нокти „армейците“. Гостите обаче успяха да удържат преднината си и да се поздравят с успеха.

Санянг изведе ЦСКА напред в резултата

ЦСКА започна по-активно срещата, но в началните минути така и не успяваше да създаде нещо по-опасно пред вратата на съперника. Около четвърт час след първия съдийски сигнал Илиан Илиев стреля опасно, но покрай левия страничен стълб. В 20-ата минута вратарят на домакините Димитър Пантев допусна сериозна грешка и подари топката на Леандро Годой, но той от близко разстояние не успя да го преодолее.

ЦСКА Севлиево Леандро Годой Сантяго Годой

Половин час след началото на двубоя Сегер стреля от добра позиция, но Пантев се намеси и спаси. В 38-ата минута ЦСКА най-накрая поведе. Илиан Илиев центрира в наказателното поле на Севлиево, където Сейни Санянг с глава матира стража на домакините.

След почивката двата тима си размениха по един гол

В началото на втората част Годой бе близо до гол, но ударът му с глава бе отразен от Пантев. ЦСКА реализира втори гол в 60-ата минута. Панайотов опита удар по диагонала, който обаче се превърна в асистенция, след като Мохамед Брахими стигна до топката и на празна врата се разписа за 2:0.

Радостта на „червените“ обаче трая само 5 минути, след като Добрин Петров върна един гол за Севлиево след добро центриране от корнер. След попадението ЦСКА натисна съперника си и създаде няколко добри ситуации, които обаче играчите на Христо Янев не успяха да реализират. До края на двубоя повече голове не паднаха и „армейците“ се поздравиха с трите точки.

Бойко Димитров Отговорен редактор
