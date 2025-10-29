ЦСКА потрепери срещу Севлиево, но се класира на 1/8-финалите за Купата на България

ЦСКА се класира за 1/8-финалите на турнира за Купата на България, след като победи Севлиево като гост. „Червените“ се наложиха над втородивизионния тим с 2:1. Попаденията за състава на Христо Янев реализираха Сейни Санянг и Мохамед Брахими. Около 25 минути преди края на редовното време Севлиево върна един гол и изправи на нокти „армейците“. Гостите обаче успяха да удържат преднината си и да се поздравят с успеха.

Санянг изведе ЦСКА напред в резултата

ЦСКА започна по-активно срещата, но в началните минути така и не успяваше да създаде нещо по-опасно пред вратата на съперника. Около четвърт час след първия съдийски сигнал Илиан Илиев стреля опасно, но покрай левия страничен стълб. В 20-ата минута вратарят на домакините Димитър Пантев допусна сериозна грешка и подари топката на Леандро Годой, но той от близко разстояние не успя да го преодолее.

Половин час след началото на двубоя Сегер стреля от добра позиция, но Пантев се намеси и спаси. В 38-ата минута ЦСКА най-накрая поведе. Илиан Илиев центрира в наказателното поле на Севлиево, където Сейни Санянг с глава матира стража на домакините.

След почивката двата тима си размениха по един гол

В началото на втората част Годой бе близо до гол, но ударът му с глава бе отразен от Пантев. ЦСКА реализира втори гол в 60-ата минута. Панайотов опита удар по диагонала, който обаче се превърна в асистенция, след като Мохамед Брахими стигна до топката и на празна врата се разписа за 2:0.

Радостта на „червените“ обаче трая само 5 минути, след като Добрин Петров върна един гол за Севлиево след добро центриране от корнер. След попадението ЦСКА натисна съперника си и създаде няколко добри ситуации, които обаче играчите на Христо Янев не успяха да реализират. До края на двубоя повече голове не паднаха и „армейците“ се поздравиха с трите точки.

