Игор Йовичевич: "Трябва да се върнем където бяхме, играчите искат да печелят"

След паузата за националните отбори имахме удоволствието да наблюдаваме повече от интересен 11-и кръг на Първа лига. Лудогорец затвори подобаващо кръга с разгромна победа с 5:0 над Арда Кърджали. А мачът беше още по-специален заради официалното завръщане на Игор Йовичевич начело на "орлите". Те имаха 3 гола преднина още на полувремето, а Арда остана с човек по-малко в 30-ата минута. През втората част разградчани показаха пълна доминация. Йовичевич заяви, че футболистите му искат всяка победа и Лудогорец трябва да се върне там, където беше.

Игор Йовичечич: "Страхотен момент да вземем реванш"

Ето какво каза Игор Йовичевич след победата: "За мен е чест да съм част от тази лига. Виждам амбициозна група от играчи, която иска да печели мачове. Не можем да забравим, че загубихме последните си два мача то този съперник. Страхотен момент да вземем реванш. Беше важно да сме отбор и да сме фокусирани. Нужно беше да изпълняваме всичко заедно и да растем заедно, това е добър старт. Това са повече анализи за мен и за другите треньори.

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"Трябва да се върнем"

Мотивацията е да се върнем там където бяхме. Трябва да се върнем. Това са битки, които трябва да минаваме заедно и да растем като група. Това също е моя късметлийска шапка, но и заради дъжда я смених този път". След победата Лудогорец е на трето място в Първа лига с актив от 26 точки, спечелени в 10 мача - 8 победи и 2 равенства. "Орлите" са на точка зад втория ЦСКА, но и с мач по-малко от "червените.

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