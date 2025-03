"Любов, по телевизията те дават, че си умрял!": Изложихме се пред света и съсипахме невинен човечец

Трагикомичната ситуация с Петко Ганчев (жив и здрав, Слава богу!) обиколи целия свят. Редица авторитетни издания обърнаха внимание на гафа преди срещата между Арда и Левски в Първа лига, когато дикторът на стадиона в Кърджали съобщи, че бившият нападател е починал и призова за едноминутно мълчание в негова памет, но Ганчев се оказа жив и здрав. Пенсионерът от старозагорското село Коларово даде интервю пред колегите от bTV Спорт, в което си пролича притеснението, шока и афективността от случката.

"Прибирам се от път, спирам колата и влизам. Моята съпруга реве и вика... "Ти знаеш ли, че те погребаха жив?... Първоначално се засмях и викам - да бе, ама нали съм жив? Какво се притесняваш? Защото тя плаче. Децата взеха да се обаждат и стана страшно. Шокът не е малък, да ви кажа... Това са страшни моменти", призна Петко Ганчев пред bTV Спорт.

"Децата питат мен и жена ми - какво става бе, какви са тия номера? Тя ги успокоява, че няма страшно, жив съм. Вика им - даже си наля една ракия тука за Бог да прости. Понеже не са го погребали днеска и той какво да прави... Същевременно, вика, възкръсна и си наля ракийца, за да покаже на хората, че има още живот. Колко ще бъде той - това вече е друго. Има кой да казва това - кой кога ще си отива", разказва бившият футболист, който иска да разбере кой е отговорен за грешката.

"Още не съм се успокоил, за да взема някакво решение. Ще разговарям с адвокат и ще видим какви са правните ситуации", обясни Ганчев и не изключи шанса да иска санкции. Към интервюто се включи и неговата съпруга Надка:

"Аз съм малко със слуха недобре, и по едно време почнаха да звънят по телефоните. Реват по телефоните... И аз му викам: Любов... Той ми вика "Любов", аз му викам "Любов". И той вика: "Любов, какво става, бе?" И рекох: "Ела тука да видиш. Дават те, че си умрял, по телевизията... Като мина време, като че ли още по-страшно ми става. Но като го знам, че е жив и здрав.... Но това да го чуеш вкъщи и някак си... грозно, грозно, грозна работа, грозна картинка. Ама като го видях вече, и се успокоих", каза тя.

Arda Kardzhali, who play in the country's top division, held the minute's silence in honour of Petko Ganchev before Sunday's game against Levski Sofia. But, before the match was over, Arda posted on Facebook saying they had received wrong information about Ganchev's death. pic.twitter.com/zbF00hlyGM