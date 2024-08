Лудогорец се размина с грандовете, но среща сериозни съперници в Лига Европа

Лудогорец ще срещне доста сериозни съперници в тазгодишното издание на Лига Европа. „Орлите“ се класираха за основната фаза на турнира, който вече е с нов формат, след като отстраниха молдовския Петрокуб в плейофите.

Днес Лудогорец научи съперниците си в Лига Европа. Тимът на Захари Сираков ще премери сили със Славия Прага, Лацио, АЗ Алкмаар, Лион, Мидтиланд, Виктория Пилзен, Атлетик Билбао и Андерлехт.

„Орлите“ ще имат четири домакинства и четири гостувания. Добрата новина за българския шампион е, че се размина с грандове от ранга на Манчестър Юнайтед и Галатасарай.

Датите за мачовете на Лудогорец в Лига Европа са 25/26 септември, 3 октомври, 24 октомври, 7 ноември, 28 ноември, 12 декември, 23 януари 2025-та и 30 януари 2025-та. Допълнително пък ще стане ясно на коя дата срещу кой съперник ще се изправят разградчани.

✅ Home and away opponents for Pot 3 teams 🏡✈️ #UELdraw pic.twitter.com/8FhxJuwvkp

Както е известно, от тази година Лига Европа е с нов формат. Вече няма групова фаза и броят на отборите се повишава на 36. Всички те се състезават в обща надпревара с класиране. Всеки тим се изправя срещу осем различни съперника - по два от всяка от четирите урни.

Първите осем в общото крайно класиране отиват директно към елиминациите. Тимовете завършили между 9-то и 24-то място ще играят плейофи за продължаване напред. Последните 12 отпадат от евротурнирите.

Aritz Aduriz 🔴⚪️



🏆 Who will lift the trophy in Bilbao?#UELdraw pic.twitter.com/l20MsKBGyU