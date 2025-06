НАТО угоди на Тръмп: 5% от БВП отиват за отбрана

Лидерите на НАТО в сряда подкрепиха сериозно увеличение на разходите за отбрана, каквото от дълго време настоява президентът на САЩ Доналд Тръмп, и отново потвърдиха ангажимента си към взаимната защита при външна атака. Макар че Тръмп постигна целта си на кратката среща на върха, организирана специално за него, съюзниците му от НАТО ще са облекчени от факта, че той потвърди основния принцип на алианса, а именно колективната отбрана, след многозначителните изявления от негова страна ден по-рано, че се ангажира да бъде приятел на страните от НАТО, но че член 5 има "многобройни дефиниции".

В краткото комюнике от 32-те съюзници се казва: "Потвърждаваме нашия непоклатим ангажимент към колективната защита, както е заложено в член 5 от Вашингтонския договор – нападение срещу един е нападение срещу всички." На въпрос каква е личната му позиция по член 5, днес (25 юни) Тръмп отговори: "Подкрепям го. Затова съм тук. Ако не го подкрепях, нямаше да съм тук." Още: НАТО смекчи реториката спрямо Русия в комюникето от срещата на върха

Тръмп от години настоява съюзниците на САЩ да увеличат разходите си за отбрана, за да се намали зависимостта на НАТО от Америка.

В отговор на това НАТО одобри нова, по-висока цел за разходи за отбрана – 5% от БВП до 2035 г. Това идва като реакция не само на исканията на Тръмп, но и на нарастващите опасения сред европейските държави, че Русия представлява реална заплаха за сигурността им след инвазията в Украйна през 2022 г.

"Обединени пред лицето на сериозни заплахи и предизвикателства за сигурността – по-специално дългосрочната заплаха, която Русия представлява за евроатлантическата сигурност, както и постоянната заплаха от тероризъм – съюзниците се ангажират да инвестират 5% от БВП годишно в основни нужди на отбраната, както и в разходи, свързани с отбрана и сигурност, до 2035 г.", се казва в комюникето след срещата.

⚡️🇺🇸 US President Trump has arrived for the official segment of the NATO summit. He is welcomed by Dutch Prime Minister Schoof and NATO Secretary General Mark Rutte. pic.twitter.com/CISzPAYQqF