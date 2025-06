Тръмп обяви пред Марк Рюте, че САЩ ще защитят нападната страна от НАТО (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи изявление на срещата на върха на НАТО в Хага, с което показа, че подкрепя член 5 от Северноатлантическия договор - колективна защита на страните от Алианса срещу нападната държава членка. "Ние сме с тях през цялото време", бяха думите му, цитирани от The Guardian и вероятно насочени към страните от НАТО. Малко по-рано, докато пътуваше със самолета си, той бе попитан същото и отговори, че чл. 5 имал много различни дефиниции, без да казва конкретно "да" или "не". Изявлението му сега е ключово на фона на опасенията в Европа, че Русия може да предприеме атака в бъдеще, а САЩ да не се намесят.

"НАТО ще стане много силна", заяви Тръмп, коментирайки ангажимента на НАТО страните членки да отделят по 5% от БВП за отбрана. Той трябва да бъде постигнат до 2035 г., заради което има и редица критики колко бавен е процесът.

⚡️🇺🇸 US President Trump has arrived for the official segment of the NATO summit. He is welcomed by Dutch Prime Minister Schoof and NATO Secretary General Mark Rutte. pic.twitter.com/CISzPAYQqF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 25, 2025

Тръмп сравни удара в Иран с Хирошима и Нагасаки

Доналд Тръмп сравни удара на американските самолети по Иран с ядрените бомбардировки над Хирошима и Нагасаки, които Щатите извършват срещу Япония и на практика карат Токио да капитулира за край на Втората световна война. В Хага републиканецът отбеляза, че нещо подобно се е случило и с Техеран, след като Вашингтон използва противобункерни бомби по иранския ядрен обект във Фордо и ракети "Томахоук" срещу съоръженията в Натанз и Исфахан.

Тръмп обвърза американската намеса с постигнатото впоследствие примирие между Израел и Иран, което влезе в сила вчера, но продължава да е крехко.

"Не искам да правя паралели с Хирошима или Нагасаки, но по същество нещо подобно сложи край на онази война. А това сложи край на тази война", заяви Тръмп в Нидерландия, където се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Trump compared the strike on Iran to the nuclear bombings of Hiroshima and Nagasaki. The US president noted that something similar happened with Tehran.



"I don’t want to draw parallels with Hiroshima or Nagasaki, but it’s essentially something similar that ended that war. And… pic.twitter.com/nDIsi1JY3u — NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2025

Тръмп с предупреждение към Иран

Президентът на САЩ вярва, че Иран дълго време няма да може да произвежда ядрени оръжия. Той предупреди, цитиран от Reuters, че страната му ще удари отново Ислямската република, ако тя започне да възстановява ядрената си програма. А това явно вече се случва: САТЕЛИТНИ СНИМКИ показват защо Тръмп вие за Иран: Техеран вече възстановява голям ядрен обект.

"Разбира се", е казал Доналд Тръмп в отговор на въпрос дали американските военни ще атакуват обекти в Иран при този сценарий.

"Мисля, че Иран няма да повтори ядрената си програма. Те ще се концентрират върху петрола. Отидоха в ада", смята Тръмп.

Отделно от това републиканецът каза, че и Ислямската република постигнала победа - "те имат държава". "Израел също беше ударен тежко. Тези балистични ракети ги поразиха жестоко", отчете американският държавен глава.

Отново спорове унищожена ли е ядрената програма на Иран: Говорят Тръмп, Рубио и Хегсет

След атаките във Фордо, Натанз и Исфахан Тръмп заяви, че програмата на иранците била "унищожена". Само че според CNN, The New York Times и Reuters тя просто е забавена и върната в по-задна точка на развитие, но не и ликвидирана напълно. CNN се позовава на свои източници, които цитират ранна оценка на американското разузнаване: CNN: Ударите не са унищожили ядрената програма на Иран.

Тръмп и пратеникът му за Близкия изток Стив Уиткоф се нахвърлиха и на разузнаването, и на съответните медии, цитиращи оценката, като Уиткоф каза, че това е "предателство".

Запитан в Хага за изтеклия доклад на разузнаването, Тръмп каза, че те "наистина не знаят" и че американските удари са довели до "пълно заличаване" на иранските ядрени обекти.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет се намеси и обяви, че това е била "безупречна" мисия, която е причинила опустошение. "Всяка оценка, която ви казва друго, е с други мотиви", посочи той, след което поясни, че става въпрос за "политически мотиви". ФБР разследва изтичането на информация, каза Хегсет, цитиран от BBC.

След това той коментира доклада на разузнаването, според който ядрената програма на Иран е била забавена само с "няколко месеца". Хегсет смята, че тази оценка е "предварителна" и "с ниска степен на достоверност".

Снимка: Getty Images

На свой ред, Тръмп повтори, че американският удар по иранските ядрени обекти е бил "опустошителна атака", която "ги е сринала". Ако съоръженията им не бяха унищожени, тогава иранското правителство "нямаше да се успокои" и да се съгласи на прекратяване на огъня, твърди той.

Държавният секретар Марко Рубио също се включи в дискусията, за да коментира изтеклия доклад на разузнаването, като каза, че той е част от "играта, която тези хора играят", без да посочва подробности. "Съоръжението за преобразуване", необходимо за производството на ядрени бомби, е било изнесено и вече не може да бъде видяно, каза топ дипломатът на САЩ, но не уточни къде е бил този обект. "Всичко под тази планина е в лошо състояние", заяви Рубио във връзка с обекта във Фордо. Иран е "много по-назад" в ядрената си програма, отколкото преди седмица, смята държавният секретар.

Доналд Тръмп също бе попитан колко според него иранската ядрена програма е била възпрепятствана от ударите. "Мисля, че в общи линии са десетилетия", отговаря той. "Мисля, че вече им е писнало, те просто преминаха през ада... Последното нещо, което искат да правят, е да обогатяват (уран, бел. ред.)".

Тръмп продължи да описва войната между Израел и Иран като спор на "две деца в училищен двор". "Оставете ги да се бият свирепо за две-три минути и след това е лесно да ги спрете", каза той.

Във връзка с това, че във вторник президентът на САЩ използва нецензурни думи по адрес на Иран и Израел, генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви: "Татко понякога трябва да използва силни думи".

Тръмп добави: "Трябва да използваш силен език, от време на време трябва да използваш определена дума".

🇺🇸 “They’re like two kids on a schoolyard, you know? They’re fighting like crazy. You can’t stop them. Let them go at it for two or three minutes—then it’s easier to break it up,” – Trump on the Israel-Iran conflict.



Sounds familiar, doesn’t it? pic.twitter.com/5YpBLJi4kU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 25, 2025

Марк Рюте хвали Тръмп

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че САЩ "са премахнали ядрения потенциал на Иран". Той казва, че това е било от решаващо значение, като атаката е била извършена по "впечатляващ начин". Сигналът, който се дава на останалия свят, е сигнал за сила от страна на Вашингтон, продължи с галантността бившият нидерландски премиер.

Дали това е опит да се убеди Тръмп да не изоставя НАТО в един от най-важните периоди за Европа, остава да гадаем.

