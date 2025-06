Тръмп и Уиткоф се нахвърлиха на разузнаването и на медии, оспорващи "заличаването" на иранската ядрена програма (ВИДЕО)

"Изтичането на подобна информация, независимо от това каква е тя и от коя страна е, е възмутително. Това е предателство". С тези думи специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф коментира медийните публикации, според които иранската ядрена програма не е напълно унищожена. След атаките с американски противобункерни бомби по ядрения обект Фордо и с ракети "Томахоук" по съоръженията в Натанз и Исфахан Тръмп заяви, че програмата на иранците била ликвидирана.

Още: България зае страната на САЩ и е против Русия за иранската ядрена програма

Само че според CNN, The New York Times и Reuters тя просто е забавена и върната в по-задна точка на развитие, но не и унищожена. CNN се позовава на свои източници, които цитират ранна оценка на американското разузнаване. Именно затова Уиткоф казва, че медийни материали като този били "предателство".

Още: CNN: Ударите не са унищожили ядрената програма на Иран

"Затова трябва да се разследва и който и да го е направил, който и да е отговорен за това, трябва да понесе отговорност", смята пратеникът на САЩ за Близкия изток, който играе роля и в диалога Русия-Украйна. "Това може да нарани животи в бъдеще. Течът на такава информация е напълно неприемливо нещо", допълни той.

Trump's envoy Witkoff:



Leaking that type of information, whatever the information, whatever side it comes out on, is outrageous. It's treasonous.



So it ought to be investigated and whoever did it, whoever is responsible for it should be held accountable. pic.twitter.com/wFDw9j8uU0