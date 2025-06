Млад "орел" полита към Серия А: Италиански грандове следят талант на Лудогорец

Един от младите таланти на Лудогорец е предизвикал интереса на някои от най-големите световни грандове. Става въпрос за 16-годишния централен нападател Максим Минков, който зграе за отбора на "орлите" до 17 години. Според медиите в Италия местният колос Ювентус е сред клубовете, проявяващи интерес към талантливия футболист. Освен на позицията на върха на атаката, Минков може да играе и на левия фланг.

Порталът "TuttoMercatoWeb" съобщава за интерес от страна на Ювентус към Минков. Другите отбори, които следят изкъсо ситуацията с 16-годишния футболист, са Милан, Удинезе и испанският Жирона. В Италия отчитат и факта, че българинът може да играе на няколко позиции. Минков е част от националния отбор на България във възрастовата група до 17 години.

