Наистина ли ЦСКА ще продаде Густаво Бусато в Турция?

"ЦСКА продава Густаво Бусато в Турция за 310 000 евро", написаха голяма част от българските медии на 16 януари. Наистина ли обаче "армейците" ще се разделят с 34-годишния бразилски страж, който акостира в Борисовата градина през 2019-а? Шансът изглежда малък, когато първоизточник на новината за трансфер във втородивизионния Анкарагюджю е съмнителен профил в социалната мрежа "X". Продажба на Бусато все пак не е изключена, с оглед на информациите за привличането на Фьодор Лапухов в редиците на "червените".

“Густаво Бусато в Анкарагюджю – сделката е сключена! Вече всичко е окончателно, тъй като Густаво Бусато от ЦСКА София ще се присъедини към Анкарагюджю! Турският клуб просто чака подписа на бразилския вратар, за да завърши трансфера на стойност 310 000 евро”, гласи информацията на Football news Europe в социалната мрежа Х.

🚨 Gustavo Busatto to Ankaragücü - Deal Done! 🇧🇷➡️🇹🇷



Everything is now final as CSKA Sofia's Gustavo Busatto is set to join Ankaragücü! 🔥 The Turkish club is just waiting for the Brazilian goalkeeper’s signature to complete the €310K transfer.#CSKA #EfbetLiga #Transfers pic.twitter.com/VwhP21g4UF