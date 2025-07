Украйна продължава да помага за рекорден срив на парите за Путин от петрол (ВИДЕО)

Приходите на Русия от петрол през юни се сринаха до двугодишно дъно, тъй като на световните пазари суровият петрол поевтиня и то ударно в рамките на дни в края и след края на "12-дневната война" между Израел и Иран, а руската рубла вървеше по линия на поскъпване и това ограничи възможностите за износ, предаде Bloomberg.

🛢 Russia’s oil revenues have plunged to a two-year low, Bloomberg reports. In June, income dropped nearly 30% to just $5.4 billion. Total oil and gas tax revenues fell by a third compared to last year. pic.twitter.com/v8852U9BGu