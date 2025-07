"Колкото по-малко оръжие се доставя на Украйна, толкова по-близо е краят на специалната военна операция (бел. ред – СВО: гнусното име на подпалената от руския диктатор Владимир Путин война в Украйна, което Кремъл налага)". Това директно заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по отношение на новините, че САЩ са спрели оръжейни доставки за Украйна – Още: Америка на първо място: САЩ спира част от доставките на военна помощ за Украйна

Украйна разчита на доставки на ракети за ПВО системите Patriot – това заяви украинският президент Володимир Зеленски при вчерашното си посещение в Дания. Той говори предвид неяснотата какво прави САЩ с доставките на оръжие – преди 2 дни се появи информация, че има спрени доставки, включително на 30 ракети-прехващачи PAC-3 точно за Patriot, които са били в Полша, както и на 25 ракети "земя-въздух" за портативни ракетни системи Stinger, 92 ракети AIM "въздух-въздух", 142 ракети "въздух-земя" "Хелфайър". Зеленски пак настоя да има лична среща с Путин, защото по друг начин мир в Украйна е непостижим. Украинският президент каза и, че страната му е подписала договор за производство на дронове-прехващачи на "Шахед" със Swift Beat и добави, че част от поредната масирана руска въздушна атака от тази нощ е отразена точно с дронове-прехващачи – Още: Въздушна тревога в Киев, Русия засипва украинската столица с дронове (ВИДЕО)

