НЕК Ниймеген - Левски: Как да гледаме мача от Лига Европа на "сините" (ОБНОВЕНА)

Левски продължава европейското си приключение с гостуване в Нидерландия, където ще се изправи срещу отбора на НЕК Ниймеген във втория кръг от основната фаза на Лига Европа. "Сините" ще се опитат да спечелят първите си точки в турнира, след като отстъпиха с 0:1 на РБ Залцбург в откриващия си двубой. Отборът на Хулио Веласкес влиза в днешния сблъсък след победа с 2:0 над Черно море в българското първенство и ще се стреми да пренесе доброто настроение на европейската сцена.

НЕК Ниймеген - Левски: Дата и начален час на мача от Лига Европа

Нидерландският тим също започна участието си в втория по сила европейски турнир със загуба, след като отстъпи с 0:5 на Ювентус. Така двата съперника ще преследват първите си точки в основната фаза, а резултатът може да се окаже важен за амбициите им да продължат към елиминациите. Срещата се очаква да бъде изключително оспорвана и двата тима имат равни шансове за успех.

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Мачът НЕК Ниймеген - Левски ще се играе в четвъртък, 15 октомври 2026 година, от 22:00 часа българско време. Двубоят ще се проведе на стадион "Гофертстадион" в Ниймеген, където домакините ще разчитат на подкрепата на своите привърженици.

По коя телевизия ще дават НЕК Ниймеген - Левски на живо?

Срещата НЕК Ниймеген - Левски ще бъде излъчена пряко по MAX Sport 3. Така българските привърженици ще могат да проследят представянето на "сините" в Нидерландия и опита им да постигнат първи положителен резултат в Лига Европа през този сезон.

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