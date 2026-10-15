Официално: УЕФА призна историята на ЦСКА

Европейската футболна централа най-после призна историята на българския гранд ЦСКА. Новината бе обявена в деня, в който "армейците" се завръщат на основната фаза на евротурнирите. Тимът на Маркус Гиздол посреща лидера във Франция - Монако, в мач от първия кръг на Лигата на конференциите. Припомняме, че до този момент на официалния сайт на УЕФА фигурираха два отделни профила за клуба. Единият обхващаше представянето на отбора до 2016 година, а другият - през последното десетилетие.

УЕФА с важна новина за "армейската" общност

Така статистика през последните 10 години се добавя към тази на 31-кратните шампиони на България. До този момент Али Соу беше посочен като водещ реализатор на "червените" в Лига Европа и предшественика ѝ Купата на УЕФА с 5 попадения. След обединяването на данните начело в голмайсторската класация на клуба е Димитър Бербатов със 7 гола. След него се нареждат Велизар Димитров (6), както и Владимир Манчев (5), Али Соу (5) и Тиаго Родригес (5).

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Обединяването на информацията се отрази и на класацията за най-много изиграни мачове. Лидер в нея е Тодор Янчев с 45 участия, следван от Йордан Тодоров (30) и Велизар Димитров (26). И тримата са играли за ЦСКА преди 2016 година, като постиженията им вече са обединени с тези на футболистите от по-новия период.

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