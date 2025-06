Шампионът на Хърватия отмъква национал на България под носа на ЦСКА

Шампионът на Хърватия Риека се опитва да отмъкне национал на България под носа на ЦСКА. Става въпрос за 26-годишния офанзивен полузащитник на канадския ФК Монреал – Доминик Янков. Това разкри изданието „Novi List“. Според информациите ръководството на Риека се готви усилено за предстоящото си участие в Шампионска лига през следващия сезон и поради тази причина е хвърлило око на родния халф.

Ръководството на Риека вече се свързало с колегите си от ФК Монреал и води преговори за привличането на Доминик Янков. Той е силно желан от треньора на тима Радомир Дялович. Преговорите между двата клуба за правата н полузащитника вървят много бързо като се очаква трансферът му да бъде финализиран в следващите няколко дни. Офанзивният халф пък ще подпише договор за три години с шампиона на Хърватия.

Dominik Yankov is in advanced talks with Rijeka over a permanent move, where he is expected to sign a three-year contract.



Montreal will receive a transfer fee from Rijeka and will also include a sell-on clause in the deal. [@novilisthr] pic.twitter.com/pDVpYitpqV